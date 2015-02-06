З Авдіївки, Дебальцевого та населених пунктів поруч сьогодні вивезли понад 750 осіб

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, сьогодні з Дебальцевого та поруч розташованих населених пунктів – Новогригорівка, Комуна, Миронівське, Красний пахар, а також з Авдіївки, рятувальники ДСНС спільно з волонтерами за підтримки місцевої влади вивезли 753 особи, у тому числі 81 дитину та трьох людей, які не могли самостійно пересуватись.

Для вивезення людей було задіяно 25 автобусів, 2 броньованих автомобіля «КрАЗ» та 2 карети швидкої допомоги.

Людей доправлено до транзитних пунктів на залізничних вокзалах міст Слов’янськ та Костянтинівка. «Укрзалізниця» виділила додаткові поїзди, і вже сьогодні частина людей безкоштовно буде відправлена до Києва. Перший потяг прийде цієї ночі, інший завтра у першій половині дня.

Після остаточного визначення з подальшим переміщенням людей буде доставлено до інших регіонів України, де їм буде надано тимчасове житло, а також забезпечено допомогу та підтримку у вирішенні соціально-побутових питань.

Читайте такожРятувальники вивезли 376 людей з міст, які обстрілюються бойовикамиВсього з 28 січня по 6 лютого з міст Авдіївка, Дебальцеве і поруч розташованих населених пунктів вивезено вже вивезено 3 тис. 876 осіб, з них 794 дитини та 78 осіб, які не можуть самостійно пересуватись.

Як повідомляв УНІАН, Дебальцеве є стратегічним залізничним вузлом і форпостом українських сил. Воно було під постійним обстрілом з боку проросійських терористів, які намагаються взяти під контроль місто в останні дні.