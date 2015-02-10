"Азов" заявляє про звільнення Павлополя (фото)
10:32, 10 лютого 2015Війна
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Батальйон "Азов" заявляє про звільнення Павлополя та розгортання штурму н. п. Октябрь.
Павлополь звільнили від бойовиків / facebook.com/azov.batalion
"Звільнено Павлополь. Починається штурм Октября", - йдеться у повідомленні на сторінці батальйону у Facebook.
Як повідомляв УНІАН, батальйон "Азов" відбив у бойовиків населений пункт Комінтерново.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці батальйону у Вконтакте.
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"Над Комінтерново майорить Український Прапор. За Широкіно зачищаємо другий блок-пост. "Азов" розгортає повномасштабний наступ. По всій лінії фронту точаться запеклі бої. Де-які суміжні підрозділи спецназу, не будемо уточнювати які, покинули поле боя ще до початку активних бойових дій. Тим не менш наступ продовжується", - повідомляє "Азов".
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