"Азов" заявляє про звільнення Павлополя (фото)

"Звільнено Павлополь. Починається штурм Октября", - йдеться у повідомленні на сторінці батальйону у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, батальйон "Азов" відбив у бойовиків населений пункт Комінтерново.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці батальйону у Вконтакте.

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"Над Комінтерново майорить Український Прапор. За Широкіно зачищаємо другий блок-пост. "Азов" розгортає повномасштабний наступ. По всій лінії фронту точаться запеклі бої. Де-які суміжні підрозділи спецназу, не будемо уточнювати які, покинули поле боя ще до початку активних бойових дій. Тим не менш наступ продовжується", - повідомляє "Азов".