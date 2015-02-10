"Азов": Над Комінтерново майорить український прапор

Про це йдеться у повідомленні на сторінці батальйону у Вконтакте.

"Над Комінтерново майорить Український Прапор. За Широкіно зачищаємо другий блок-пост. "Азов" розгортає повномасштабний наступ. По всій лінії фронту точаться запеклі бої. Де-які суміжні підрозділи спецназу, не будемо уточнювати які, покинули поле боя ще до початку активних бойових дій. Тим не менш наступ продовжується", - повідомляє "Азов".

Як повідомляв УНІАН, зранку полк «Азов» розпочав наступальну операцію в бік Новоазовську.