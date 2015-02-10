Турчинов координує наступ Нацгвардії під Маріуполем

11:26, 10 лютого 2015
Війна
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Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов перебуває у зоні АТО для координації і контролю лінії оборони.

REUTERS

Про це повідомили у прес-службі РНБО. "Секретар РНБО Олександр Турчинов у вівторок перебуває в зоні АТО для координації діяльності військових та представників силового блоку і контролю лінії оборони на передньому краї бойових дій", - йдеться у повідомленні.

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"Зараз Олександр Турчинов знаходиться під Маріуполем, де підрозділи Нацгвардії прорвали оборону противника і перейшли у наступ", - додали у РНБО.

Як повідомляв УНІАН, полк спецпризначення "Азов" заявляв про звільнення Павлополя та розгортання "повномасштабного наступу" біля Маріуполя.

Post by РНБО України. Оперативний штаб.
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