Турчинов координує наступ Нацгвардії під Маріуполем

Про це повідомили у прес-службі РНБО. "Секретар РНБО Олександр Турчинов у вівторок перебуває в зоні АТО для координації діяльності військових та представників силового блоку і контролю лінії оборони на передньому краї бойових дій", - йдеться у повідомленні.

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"Зараз Олександр Турчинов знаходиться під Маріуполем, де підрозділи Нацгвардії прорвали оборону противника і перейшли у наступ", - додали у РНБО.

Як повідомляв УНІАН, полк спецпризначення "Азов" заявляв про звільнення Павлополя та розгортання "повномасштабного наступу" біля Маріуполя.