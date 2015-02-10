Бойовики обстріляли штаб АТО в Краматорську з систем реактивного вогню "Торнадо"

«Район влучення снарядів - аеродром і довколишні вулиці. Інформація уточнюється», - відзначив він.

Водночас в соціальних мережах жителі Краматорська повідомляють про загиблих і поранених.

У прес-центрі АТО уточнили, що атака була проведена орієнтовно о 12.30.

"За попередніми даними, вогонь вівся із використанням снарядів "Торнадо", з району населеного пункту Горлівка. Снаряди влучили по летовищу, а також по приватному сектору на околицях міста Краматорська. Варто зазначити, що боєприпаси "Торнадо" перебувають на озброєнні ЗС Російської Федерації. Маштаби руйнувань та втрати уточнюються", - зазначили у прес-центрі.

У свою чергу президент України Петро Порошенко повідомив, що удар був нанесений по штабу АТО з системи реактивного вогню "Торнадо".



