Сили АТО відбили у бойовиків ряд населених пунктів навколо Маріуполя - Турчинов
Українські силовики розбили російсько-терористичні угрупування навколо Маріуполя, ворогу завдано серйозних втрат.
Як поінформували УНІАН у прес-службі Ради національної безпеки та оборони, про це сьогодні секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив з місця подій.
Зокрема, за його словами, сьогодні підрозділи Національної гвардії України, в авангарді яких був полк спеціального призначення "Азов", за підтримки Збройних сил прорвали ворожу оборону в районі Маріуполя.
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"Ворогу нанесені дуже серйозні бойові втрати. Розбивши російсько-терористичні угрупування навколо Маріуполя, наші війська забезпечили надійну оборону міста, захистивши від артилерійських обстрілів мирних жителів", - наголосив Турчинов.
За його словами, під час наступу були взяті під контроль міста Павлополь, Комінтернове, Лебединське, Бердянське, Широкіне та низка інших населених пунктів.