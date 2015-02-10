У Краматорську зафіксовано 41 точку влучання снарядів - джерело

Про це повідомляє 112.ua з посиланням на джерело в Генштабі.

За його словами, бойовики вели обстріл з боку Горлівки.

Читайте такожВідеозаписи артудару по Краматорську та його наслідків"По місту і в безпосередній близькості 41 точка попадання", - зазначило джерело.

Крім того, джерело повідомляє, що в результаті обстрілу загинули 5 людей, ще 15 отримали поранення. При цьому, в ДонОДА повідомляють про загибель 7 осіб