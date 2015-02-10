Внаслідок обстрілу Краматорська загинули 7 людей, з них двоє військовослужбовців (оновлюється)

Про це написав радник міністра оборони Юрій Бірюков у Facebook.

"Краматорськ, штаб АТО: 2 загиблих і 9 поранених", - написав він.

За оновленими даними департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації на 15.30, внаслідок обстрілу Краматорська сьогодні близько 12.30 загинули 7 людей, поранено 26 осіб, у тому числі - 10 військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба Донецької ОДА.

Читайте такожСнаряди від систем "Торнадо", з яких бойовики обстріляли Краматорськ, лежать посеред вулиць міста (фото)«Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Краматорська з боку Горлівки РСЗВ« Град »(із застосуванням снарядів« Торнадо», що перебувають на озброєнні збройних сил Російської Федерації), загинули 7 осіб з числа цивільного населення. Ще 16 цивільних, у тому числі двоє дітей, отримали поранення різного ступеня тяжкості », - йдеться в повідомленні.

Крім того, на аеродромі поранення отримали 10 військовослужбовців, повідомляє ОДА.

Удару по Краматорську було завдано близько 12:30 10 лютого, обстрілу зазнав аеродром і прилеглі вулиці.

У прес-центрі АТО повідомили, що, за попередніми даними, вогонь вівся з використанням снарядів "Торнадо", з району населеного пункту Горлівка.

"Снаряди влучили в аеродром, а також по приватному сектору в околицях Краматорська. Варто відзначити, що боєприпаси "Торнадо" перебувають на озброєнні ЗС Російської Федерації", - заявили у прес-центрі.