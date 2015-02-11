Сили АТО перейшли в наступ відразу на декількох ділянках

Про це повідомляє керівник "Інформаційного спротиву" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в соцмережі.

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Як повідомив Дмитро Тимчук, "в ході наступу українським військам вдалося просунутися на 7-10 км, звільнивши ряд населених пунктів. Потім противник спробував зупинити просування українських підрозділів шляхом нанесення масованих вогневих ударів артилерією по їхніх бойових порядках, а також організацією загороджувального вогню на шляхах їх руху".

Однак, за його даними, "передові підрозділи бойовиків на новоазовському напрямку розбиті (знищена 4-х гарматна протитанкова батарея противника, до 5 одиниць бронетехніки, а також 6 одиниць автомобільної техніки).