Лінія Широкіне-Комінтернове-Павлопіль під контролем сил АТО, операція триває

20:40, 10 лютого 2015
Війна
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В "Азові" заявили, що в районі Широкіного, в Саханівському напрямку, точаться бої.

REUTERS

У полку особливого призначення Національної гвардії "Азов" заявляють, що тримають під контролем ситуацію у звільнених населених пунктах під Маріуполем.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сторінці "Азова" у Facebook.

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"Наразі тримаємо лінію Широкіне-Комінтернове-Павлопіль. З настанням темряви загальна ситуація стала спокійнішою. В районі Широкіного, в Саханівському напрямку, точаться бої. Ворог накопичує техніку, працюють міномети та ствольна артилерія. В результаті першого дня наступу маємо 14 поранених. На щастя, загиблих немає. З російської сторони є втрати. Точно відомо про шістьох вбитих сепаратистів. Операція продовжується", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 лютого, у прес-службі РНБО поінформували, що українські силовики розбили російсько-терористичні угрупування навколо Маріуполя, ворогу завдано серйозних втрат.

Як заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, сьогодні підрозділи Національної гвардії України в авангарді, яких був полк спеціального призначення "Азов", за підтримки Збройних сил прорвали ворожу оборону в районі Маріуполя.

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"Ворогу нанесені дуже серйозні бойові втрати. Розбивши російсько-терористичні угрупування навколо Маріуполя, наші війська забезпечили надійну оборону міста, захистивши від артилерійських обстрілів мирних жителів", - наголосив Турчинов.

За його словами, під час наступу були взяті під контроль міста Павлополь Комінтернове, Лебединське, Бердянське, Широкіне та низка інших населених пунктів.

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