За добу в зоні АТО загинуло 19 військовослужбовців, 78 - поранені

Про це повідомив виконуючий обов'язки спікера Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули 7 українських військовослужбовців

"Протягом доби незаконними збройними формуваннями було скоєно 107 обстрілів позицій сил АТО і тих населених пунктів, які знаходяться в зоні АТО і підконтрольні українським військовим. Вогонь вівся по наших позиціях, які розташовані біля 40 населених пунктів, а також в районі Курганів і Гострої Могили", - сказав він.

За даними Владислава Селезньова, "внаслідок обстрілів, в результаті бойових і вогневих зіткнень Україна втратила 19 військовослужбовців, у тому числі 17 представників Збройних сил і двох - МВС. 78 військовослужбовців різних силових структур потрапили в лікувальні установи з пораненнями різного ступеня тяжкості", - підкреслив він.

За його словами, станом на даний момент в госпіталях і лікувальних установах знаходиться 591 військовослужбовець, з них 26 важко поранені.