В полоні бойовиків знаходяться 204 українських військових
10:03, 11 лютого 2015Війна
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В полоні у бойовиків перебувають 204 українських військовослужбовців.
REUTERS
Про це повідомив виконуючий обов'язки спікера Генерального штабу Збройних сил Владислав Селезньов.
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"За уточненою інформацією, в полоні перебувають 204 військовослужбовці", - сказав Владислав Селезньов.
Як повідомляв УНІАН, 6 лютого під Донецьком звільнили з полону вісьмох поранених бійців АТО. Шестеро з восьми звільнених - захисники донецького аеропорту.
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