Із полону бойовиків звільнили вісьмох українських військових
Під Донецьком вісьмох поранених бійців АТО звільнили з полону терористів.
Як повідомляє ТСН.ua, обмін відбувся за принципом "всіх на всіх".
За даними видання, українських військових було обміняно на дев'ятьох затриманих бойовиків.
Шестеро з восьми звільнених з полону - це захисники Донецького аеропорту. Звільнені бійці всі мають поранення. Троє з них потребують особливого медичного догляду – їх забирали спеціальні машини швидкої допомоги.
Серед полонених терористів, за даними ТСН.ua, було двоє найманців із Росії. Всі бойовики, котрі утримувалися українськими силовиками, заявили, що вони у задовільному стані.
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Обмін здійснювався центром обміну полонених при СБУ спільно з Міноборони України в буферній зоні поблизу Донецька.
Інформацію про звільнення 8 "кіборгів" підтвердив у Facebook радник заступника міністра оборони України Василь Будик. Він оприлюнив прізвища військових.
"Ще 8" кіборгів "вільні! Стовбан - А0284, Зозуля - 81 бр, Гавриляк - В4745, Белешев - В2839, Степанов - В2839, Дібров - В2839, Кузмичов - 20 бр, Шостак- 2 Танкова", - написав він.