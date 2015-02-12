МЗС Хорватії: хорватські добровольці воюють на Донбасі на боці сил АТО

Про це заявила міністр закордонних справ Хорватії Весна Пусич, повідомляє DW.DE. Хорватський міністр підтвердила участь хорватів у бойових діях на Донбасі, прокоментувавши інформацію хорватських ЗМІ про 20 волонтерів, більшість із них є ветеранами війни на Балканах 1990-тих років.

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За даними ЗМІ, вони нібито прибули в січні цього року до Маріуполя, аби приєднатись до полку "Азов". Точної кількості хорватів, які вирушили до України на війну, голова хорватського МЗС не назвала.

Як повідомляв УНІАН, сербський уряд ще влітку 2014 року підтвердив, що на стороні проросійських сепаратистів на Донбасі воюють сербські націоналісти, так звані "четники", більшість із яких також брали участь у війні на Балканах. Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич визнав, що декілька десятків сербських четників приєднались до бойовиків, та закликав їх повернутися додому.