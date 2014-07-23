На боці терористів воюють сербські найманці - очевидці

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгірьов. Він запевнив, що інформацію йому передають безпосередньо з місць події члени його громадської організації й місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається.

За його словами, «в місті Алчевськ, у готелі «Ювілейний», зафіксовано іноземних найманців – сербських четників, загін Йовашкевіча в кількості близько 30 осіб».

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Снєгірьов уточнив, що ці сербські найманці відомі проросійськими настроями й мають свою форму одягу – чорну з особливими відзнаками.

Активіст нагадав, що вперше в поле зору в Україні сербські четники потрапили в Криму, де їх помічали на блокпостах.

«Російський офіцер Ігор Гіркин (Стрєлков) – «головнокомандуючий» терористів на сході України - високо оцінює боєздатність сербських четників, які пройшли балканські війни й мають великий досвід ведення бойових дій в умовах міста», - зазначив Снєгірьов.

Він підкреслив, що «географія найманців, що прибули воювати на Донбасі, окрім громадян Російської Федерації із Забайкалля, Далекого Сходу, Мурманської області та інших, розширилася бойовиками із Сербії, тобто, Україна сьогодні піддалася агресії з боку міжнародного тероризму».