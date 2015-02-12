Росії не вдасться безкарно проігнорувати сьогоднішні домовленості у Мінську - дипломат

Росії не вдасться безкарно проігнорувати сьогоднішні домовленості у Мінську щодо врегулювання ситуації на сході України, оскільки, на відміну від попередніх мінських домовленостей, вона є підписантом документів.

Про це дипломат, голова правління благодійного фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко заявив УНІАН, коментуючи підписані сьогодні у Мінську документи: "Комплекс заходів з виконання мінських домовленостей" (в рамках Тристоронньої контактної групи) та Декларацію на підтримку цих заходів, схвалену президентами України, Франції, Росії та канцлером Німеччини.

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"Загалом враження від оприлюдненого документу - навряд чи він може бути виконаний, тому що він великою мірою є компромісом для всіх. Для України компроміс - у зобов'язанні фінансувати відбудову регіону, при цьому не маючи ніяких гарантій стабілізації ситуації там. Для Росії - компроміс у визнанні своєї участі та відповідальності за ситуацію на сході України.

Подібні домовленості було досягнуто в Мінську ще півроку тому, вони не виконувалися. Тому потрібно зачекати, подивитися, що відбуватиметься далі", - сказав Яременко.

Також експерт вважає, що Росія не наважиться обманути українську сторону і після відведення сил антитерористичної операції захопити демілітаризовані території.

"Погодившись офіційно і досить прямо на свою відповідальність і роль у деескалації ситуації, і порушивши домовленість, Росія відразу отримає збоку Європи і США відповідь, яка їй не сподобається. Теоретично це може бути, але сподіваюся, що хоча б на певний період домовленості виконуватимуться, не йтиметься про великі наступальні операції з будь-якого боку. Відмінність цих домовленостей від попередніх в тому, що від сьогодні Росія не зможе відкараскатися від своїх зобов'язань", - переконаний експерт.

Водночас проблемним місцем домовленостей Яременко вважає роль представників терористів у них.

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"Ця проблема існує від початку Мінських домовленостей у вересні. Вони (лідери бойовиків Олександр Захарченко та Ігор Плотницький, які брали участь у зустрічі контактної групи, - УНІАН) підписуються під документом як фізичні особи, надаючи лише свої імена та прізвища. І це одна з причин юридичної нікчемності цього документу (Комплекс заходів з виконання Мінських угод - УНІАН). І це підстава скептично ставитися до його виконання", - сказав Яременко.

Також експерт вважає, що, попри домовленості, актуальним залишиться питання озброєння України, принаймні для США.

"У США дискусія щодо цього не може бути припинена, оскільки політики та експерти з Вашингтона у своїй більшості впевнені, що допомога Україні має надаватися також і зброєю. А ЄС же, якщо буде досягнуто певної деескалації, симпатики Кремля намагатимуться зірвати режим санкцій проти РФ", - сказав Яременко.

Як повідомлялося, сьогодні, 12 лютого, у Мінську за підсумками переговорів лідерів "нормандської четвірки", що тривали більше 16 годин, затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

Нові домовленості, досягнуті "нормандської четвіркою" передбачають припинення вогню з 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь.

Також передбачено "звільнення та обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу "всіх на всіх". Цей процес має бути завершений не пізніше як на п'ятий день після відведення важкої зброї.

Домовленості передбачають і "виведення усіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під наглядом ОБСЄ, роззброєння всіх незаконних груп".

Комплекс заходів передбачає відновлення соціально-економічних зв'язків Києва з окупованими бойовиками районами Луганської і Донецької областей, включаючи відновлення виплати пенсій.

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У документі йдеться про "визначення модальностей повного відновлення соціально-економічних зв'язків, включаючи соціальні перекази, такі як виплати пенсій та інші виплати (надходження і доходи, своєчасна оплата всіх комунальних рахунків, відновлення оподаткування в рамках правового поля України)".

"У цих цілях Україна відновить управління сегментом своєї банківської системи в районах, охоплених конфліктом і, можливо, буде створений міжнародний механізм для полегшення таких переказів", - сказано в комплексі заходів.