В результаті обстрілу кафе в Щасті загинули четверо і поранено п'ятеро мирних жителів

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови облдержадміністрації Геннадія Москаля, стало відомо, що в результаті артилерійського обстрілу в кафе «Дорожне» в м. Щастя загинуло четверо мирних мешканців. Ще п’ятеро отримали поранення, троє з них – важкі.

"Усі загиблі – жінки, працівниці кафе (снаряд влучив у приміщення кухні)", - повідомляє Москаль.

Читайте такожЩастя, Попасна і Кримське сьогодні знову обстрілювалися бойовиками

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого близько 10-ї години терористи з Веселої Гори обстріляли м. Щастя з артилерії. Снаряд влучив у кафе «Дорожне», де знаходилося багато відвідувачів. Прес-служба голови Луганської ОДА Геннадія Москаля за попередніми даними повідомила про двох загиблих і трьох важкопоранених. Крім того, поранення отримали троє пішоходів, що йшли поруч.