Бойовики влучили з артилерії в кафе в Щасті, є загиблі
12:08, 13 лютого 2015Суспільство
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Бойовики з Веселої Гори обстріляли місто Щастя з артилерії. Снаряд влучив в кафе «Дорожнє», де перебувало багато відвідувачів.
REUTERS
Відомо про двох загиблих і трьох тяжкопоранених, крім того, поранено три пішоходи, що проходили повз кафе, повідомляє прес-служба голови Луганської обласної держадміністрації Геннадія Москаля.
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В даний час військовослужбовці розбирають завали кафе, щоб з'ясувати, чи не постраждало більше людей.
«Ще кілька снарядів влучилов кооперативні гаражі, які загорілися і горять разом з машинами, - повідомляє Геннадій Москаль. - В місті розбита теплотраса, пошкоджені лінії електропередач і система водопостачання. Детальні наслідки обстрілу з'ясовуються».
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