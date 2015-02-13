Бойовики влучили з артилерії в кафе в Щасті, є загиблі

Відомо про двох загиблих і трьох тяжкопоранених, крім того, поранено три пішоходи, що проходили повз кафе, повідомляє прес-служба голови Луганської обласної держадміністрації Геннадія Москаля.

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В даний час військовослужбовці розбирають завали кафе, щоб з'ясувати, чи не постраждало більше людей.

«Ще кілька снарядів влучилов кооперативні гаражі, які загорілися і горять разом з машинами, - повідомляє Геннадій Москаль. - В місті розбита теплотраса, пошкоджені лінії електропередач і система водопостачання. Детальні наслідки обстрілу з'ясовуються».