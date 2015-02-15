Станом на 04:00 у Генштабі повідомляють про несистемні порушення перемир'я, втрат немає

Про це повідомляє в.о. спікера Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов на своїй сторінці у Facebook.

"За цей час неконтрольованими збройними формуваннями турбуючий вогонь вівся не системно та локально: тричі обстріляно Чернухіно та тричі Золоте. Втрат серед українських військових немає. За час від третьої до четвертої години ночі обстрілів наших позицій не зафіксовано", - сказано в повідомленні.

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Раніше голова СБУ Валентин Наливайченко повідомляв, що протягом перших 90 хвилин режиму припинення вогню його порушено один раз.

Нагадаємо, за Мінськими домовленостями від 00:00 15 лютого діє режим припинення вогню. Відповідний наказ дав президент України Петро Порошенко.