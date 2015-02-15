Протягом перших 90 хвилин режиму припинення вогню його порушено один раз - Наливайченко

Про це він повідомив на брифінгу в Адміністрації президента України, який транслювався у прямому ефірі.

«Протягом перших 90 хвилин з часу, коли президент оголосив і доручив припинити вогонь, відбулось одне порушення - мінометний обстріл, який зараз відбувся у Луганській області», - зокрема сказав Наливайченко.

За інформацією СБУ, обстріл був здійснений російськими козаками. Наливайченко зазначив, що перевіряється додаткова інформація.

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«Це кричуще порушення, яке ми не тільки засуджуємо, але одразу почали розслідувати», - наголосив голова СБУ.

Він наголосив, що вся інформація відразу доповідається президенту, Генеральному штабу, передається в моніторингову місію ОБСЄ, яка є дуже важливою для того, щоб провести розслідування цього порушення на міжнародному рівні. Також уся інформація вже передана до спільного військового штабу, де працюють як українські, так і російські військові, додав Наливайченко.

Крім того, Українська служба BBC повідомляє, що Український блокпост поблизу селища Золотого на Луганщині обстріляли з мінометів о 00:25.

Представники Генштабу України звернулися до ОБСЄ, щоб ті зафіксували порушення, а також до російської сторони - щоб ті вжили заходів для припинення обстрілів.

Нагадаємо, за Мінськими домовленостями від 00:00 15 лютого діє режим припинення вогню. Відповідний наказ дав президент України Петро Порошенко.