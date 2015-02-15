Кордон України перетнув 14-й російський "гуманітарний" конвой

Конвой направляється в захоплені бойовиками Донецьк і Луганськ. Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС РФ, "вранці 15 лютого чергова колона МНС Росії з гуманітарною допомогою для Донбасу виїхала з Донського рятувального центру МНС Росії на російсько-український кордон. Пройшовши відповідні процедури на пунктах пропуску "Матвєєв Курган" і "Донецьк", колона продовжила рух у бік Донецька і Луганська".

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У російському відомстві нічого не повідомляють про перевірки вантажів з боку прикордонників України або співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

При цьому стверджується, що понад 170 автомобілів доставлять в Луганську і Донецьку області понад 1800 т вантажу: продукти харчування, медикаменти, предмети першої необхідності, підручники, методичні посібники та книги для студентів вузів, будматеріали та інші матеріальні засоби, необхідні для життєзабезпечення населення Луганської та Донецької областей.

Формування колони здійснювалося в Ростовській області, куди прибували вантажні автомобілі і зосереджувалися гуманітарні вантажі з центральних регіонів РФ.