Українці в зоні АТО потребують гуманітарної допомоги, а не "гумконвоїв" зі зброєю - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час виголошення спільної заяви для ЗМІ з єврокомісаром з питань гуманітарної допомоги і управління в кризових ситуаціях Христосом Стиліанідесом.

“Сотні тисяч українців в зоні лиха потребують гуманітарної допомоги, справжньої гуманітарної допомоги, а не тієї квазідопомоги, яку вже у дванадцятий раз незаконно збирається переправити на Донбас Російська Федерація, яка складається з пального для танків і зброї для терористів”, - сказав президент України.

За словами глави держави, візит єврокомісара є чітким свідченням готовності європейських партнерів надавати всебічну та різнопланову допомогу Українській державі у дуже складні часи її історії.

“Дії підтримуваних Росією терористів та регулярних військ Російської Федерації на Донбасі спричинили масштабні руйнування, принесли українським громадянам численні фізичні та моральні страждання. Сотні тисяч українських громадян були вимушені залишити свої домівки, а ті, хто залишився на окупованій території в зоні бойових дій, потребують сьогодні життєво необхідних засобів для існування”, - підкреслив Порошенко.

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Крім того, Порошенко також повідомив, що сьогодні під час зустрічі з єврокомісаром будуть обговорені подальші ініціативи щодо взаємодії у сфері надання Україні гуманітарної допомоги, які дадуть змогу знайти відповіді на нові виклики, які постають перед Україною через загострення ситуації на Донбасі.

“Я щиро сподіваюся, що ми зможе реалізувати ті нові завдання до Міжнародної донорської конференції навесні цього року, одним з основних завдань якої є саме збір коштів на відбудову Донбасу та забезпечення належної і всебічної допомоги постраждалим громадянам”, - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, МНС РФ планує 27 січня направити на окуповані території Донбасу черговий «гуманітарний конвой».

Загалом з серпня Росія напливла на в Луганську і Донецьку області вже 11 так званих «гумконвоїв».

Вантажівки МНС РФ незаконно в'їжджають на територію України.

У РНБО України заявляють, що всі «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

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Щоразу після прибуття так званих "гумконвоїв" обстріли бойовиками позицій українських силовиків і населених пунктів посилюються.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі обладнання та вугілля, а також тіла вбитих в Україні російських солдатів.