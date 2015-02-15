За день бойовики понад 60 разів обстріляли позиції сил АТО – прес-центр

«Найгарячішим місцем на сході України протягом сьогоднішнього дня залишається Дебальцівський напрямок. Там ворог наносить удари із різних зразків зброї. Почастішали випадки застосування проти українських воїнів та по мирних населених пунктах реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЗахарченко погрожує «відбити» Маріуполь і «взяти» Харків - ЗМІ

«За оперативною інформацією сьогодні ворог намагатиметься штурмувати місто Дебальцеве з боку населених пунктів Горлівка та Вуглегірськ. Бойовики отримали завдання спровокувати українських військових та зірвати мирні домовленості. Для цього злочинці застосовують фактично усі види зброї. Крім того, з метою провокації противник планує обстріляти місто Донецьк», - зазначили в прес-центрі.

На Маріупольському напрямку ворог веде активну повітряну розвідку, наголошується в повідомленні.