Порошенко обговорив з Обамою план дій у разі ескалації конфлікту

Про це повідомляє Твіттер президента.

"Провів телефонну розмову з @BarackObama Домовились про подальшу координацію зусиль в разі ескалації конфлікту", - сказано в повідомленні.

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Як повідомили у прес-службі голови держави, президент України наголосив на необхідності моніторингу з боку ОБСЄ для підтвердження припинення вогню.

Співрозмовники також обговорили ситуацію на Донбасі і висловили занепокоєння розгортанням подій довкола Дебальцево.

«Порошенко подякував президентові Сполучених Штатів за особисту підтримку України та сильну позицію, відображену в заяві "Великої Сімки" (G7)», - наголошується у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Порошенко, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд домовилися пильно стежити за розвитком ситуації навколо Дебальцевого.