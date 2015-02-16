Контактна група щодо Донбасу сьогодні проведе відеоконференцію з бойовиками - ЗМІ

Про це заявив віце-спікер" так званої "Донецької народної республіки" Денис Пушилін, передає РБК-Україна із посиланням на сайт бойовиків.

"У відеоконференції візьмуть участь ті самі особи, що і в мінської зустрічі... Від України буде брати участь Кучма. Його статус як офіційного представника затверджено наказом ще від липня місяця, підтверджує його повноваження і ОБСЄ. Нас це влаштовує", - заявив Пушилін.

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Причому він додав, що деякі дії Києва ідуть врозріз з досягнутими в Мінську домовленостями.

"Сьогодні на відеозустрічі контактної групи я постараюся донести нашу позицію", - заявив Пушилін.

Нагадаємо, згідно з Мінським домовленостями з 00:00 15 лютого діє режим припинення вогню. Раніше УНІАН повідомляв, що за добу "режиму тиші" бойовики завдали 112 ударів, 88 з них по Дебальцевому.