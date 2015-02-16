За добу "режиму тиші" бойовики завдали 112 ударів, 88 із них по Дебальцевому

Про це повідомляє прес-центр АТО вранці 16 лютого.

"Аналізуючи 1 добу після початку перемир’я, можна стверджувати – незаконні збройні формування не дотримуються підписаних угод", - заявляють у штабі АТО.

З початку режиму "тиша" противник 31 раз застосовував реактивні системи залпового вогню, 4 рази танки, 56 - артилерію та міномети, повідомляє прес-центр.

"Можна стверджувати, що незаконні збройні формування не дотримуються підписаних угод", - сказано у повідомленні прес-центру.

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Прес-центр АТО повідомляє також, що від початку режиму «тиші» противник 31 раз застосовував реактивні системи залпового вогню, 4 рази танки, 56 - артилерію та міномети.

"Найбільше від обстрілів ворога постраждали Дебальцеве, по якому злочинці 19 разів били з «Градів», Чернухіно – яке тричі штурмували бандформування і 4 рази обстріляли з «Градів». По селищах Попасна, Санжарівка, Золоте, Камянка незаконні збройні формування активно вели вогонь з «Градів» і артилерії", - заявляє прес-центр АТО.

Також повідомляється, що бойовики отримали наказ за будь-яку ціну взяти Дебальцеве, та спровокувати наших військових, крім того, у прес-центрі АТО заявляють, що терористи планують обстріляти Донецьк.

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Наразі інтенсивність обстрілів позиції сил АТО дещо зменшилась на Луганському і Донецькому напрямках, обстріли, в основному, велися зі стрілецької зброї та гранатометів. Постраждали від мінометного вогню Тошківка, Опитне, Новотошківське. Також на Маріупольському напрямку бойовики двічі з танків вели вогонь по селищу Широкіне.

Також вздовж лінії бойового зіткнення на Дебальцівському і Донецькому напрямках спостерігалась активність ворожих безпілотних літальних апаратів, повідомляють у прес-центрі АТО.

Раніше УНІАН повідомляв, що через обстріл бойовиками Попасної загинули двоє мирних жителів. Нагадаємо, за Мінськими домовленостями від 00:00 15 лютого діє режим припинення вогню.