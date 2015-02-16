За добу "режиму тиші" бойовики завдали 112 ударів, 88 із них по Дебальцевому
Від початку режиму "припинення вогню" бойовики 112 разів атакували сили "антитерористичної операції", 88 разів завдавали ударів по Дебальцевому та навколишніх селищах.
Про це повідомляє прес-центр АТО вранці 16 лютого.
"Аналізуючи 1 добу після початку перемир’я, можна стверджувати – незаконні збройні формування не дотримуються підписаних угод", - заявляють у штабі АТО.
З початку режиму "тиша" противник 31 раз застосовував реактивні системи залпового вогню, 4 рази танки, 56 - артилерію та міномети, повідомляє прес-центр.
"Можна стверджувати, що незаконні збройні формування не дотримуються підписаних угод", - сказано у повідомленні прес-центру.
Читайте такожЗМІ: Російська сторона підтверджує, що сили АТО обстрілюють
Прес-центр АТО повідомляє також, що від початку режиму «тиші» противник 31 раз застосовував реактивні системи залпового вогню, 4 рази танки, 56 - артилерію та міномети.
"Найбільше від обстрілів ворога постраждали Дебальцеве, по якому злочинці 19 разів били з «Градів», Чернухіно – яке тричі штурмували бандформування і 4 рази обстріляли з «Градів». По селищах Попасна, Санжарівка, Золоте, Камянка незаконні збройні формування активно вели вогонь з «Градів» і артилерії", - заявляє прес-центр АТО.
Також повідомляється, що бойовики отримали наказ за будь-яку ціну взяти Дебальцеве, та спровокувати наших військових, крім того, у прес-центрі АТО заявляють, що терористи планують обстріляти Донецьк.
Читайте такожОБСЄ: Обстріли зафіксовано у Дебальцевому, Донецьку, Луганську та Райгородці
Наразі інтенсивність обстрілів позиції сил АТО дещо зменшилась на Луганському і Донецькому напрямках, обстріли, в основному, велися зі стрілецької зброї та гранатометів. Постраждали від мінометного вогню Тошківка, Опитне, Новотошківське. Також на Маріупольському напрямку бойовики двічі з танків вели вогонь по селищу Широкіне.
Також вздовж лінії бойового зіткнення на Дебальцівському і Донецькому напрямках спостерігалась активність ворожих безпілотних літальних апаратів, повідомляють у прес-центрі АТО.
Раніше УНІАН повідомляв, що через обстріл бойовиками Попасної загинули двоє мирних жителів. Нагадаємо, за Мінськими домовленостями від 00:00 15 лютого діє режим припинення вогню.