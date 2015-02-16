За добу після початку перемир'я загинули 5 військових, поранені 25

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці у Facebook.

«Аналізуючи першу добу після початку перемир'я, можна стверджувати, що незаконні збройні формування не дотримуються підписаних у Мінську угод. Таким чином, за вчорашній день окупанти двічі обстріляли з танків позиції сил АТО в н.п. Широкіне», - йдеться в повідомленні.

«Втрати українських військовослужбовців становлять: 5 осіб загинуло (всі добровольці з полку «Азов»), 22 особи поранено (з них 4 – із ЗСУ і 18 «азовців»)», - підкреслюють у штабі оборони Маріуполя.

Пізніше речник АТО Андрій Лисенко повідомив, що поранено вже 25 українських військових.

Також наголошується, що сьогодні вночі, о 1.00, були обстріляні позиції із стрілецької зброї в тому ж населеному пункті.

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Крім того, вчора зафіксовано розвідувальний політ ворожого БПЛА в районі н.п. Кальчик.

Сьогодні о 8.20 почався мінометний обстріл східних околиць Широкіного, обстріл триває й досі.

На інших позиціях сектору «М» поки що спокійно. Військовослужбовці перебувають на своїх позиціях, вогонь не відкривають, повністю дотримуючись Мінських домовленостей.