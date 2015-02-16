Прес-центр АТО: Під Дебальцевим немає ніякого котла

Про це кореспонденту УНІАН заявив керівник прес-центру штабу АТО Олександр Мотузяник.

“Там немає зараз ніякого котла. Дійсно, терористи чинять спроби атакувати наші позиції, витіснити наші війська. Але ніякого котла там немає», - підкреслив він.

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За словами Мотузяника, «є відповідні комунікації, що дозволяють забезпечувати підрозділи Збройних сил України та інших військових формувань».

«Однак у нас є оперативна інформація, що терористи отримали завдання від своїх російських кураторів за будь-яку ціну захопити Дебальцеве. Вони не припиняють цих спроб ні вдень, ні вночі. Обстріли, навпаки, посилилися”, - зазначив Мотузяник.