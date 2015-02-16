Бойовики отримали наказ від Росії будь-якою ціною захопити Дебальцеве - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За оперативною інформацією, бандити отримали від своїх російських кураторів наказ за будь-яку ціну взяти Дебальцеве та спровокувати наших військових", - наголосив Лисенко.

За його словами, незважаючи на Мінські домовленості, не вщухають бої на Дебальцевському напрямку.

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"Тільки за останню добу бойовики 88 разів обстріляли наші позиції в цьому секторі", - додав Лисенко.

Він відзначив, що ворог активно використовує системи залпового вогню "Град", танки, артилерію і міномети.

Як повідомлялося, згідно з мінськими домовленостями від 12 лютого, на Донбасі з 00.00 годин 15 лютого мало бути встановлене перемир’я.