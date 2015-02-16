За добу бойовики 38 разів обстріляли позиції сил АТО та намагалися штурмувати Дебальцеве

За добу незаконні збройні формування 38 разів обстрілювали позиції українських силовиків.

Про це прес-центр АТО повідомляє у Facebook.

«Протягом сьогоднішнього дня бандформування зосередили свої зусилля на Дебальцевському напрямку. Терористи 27 разів вели вогонь з «Градів», артилерії і мінометів по Чернухіному, Санжарівці, Золотому. Крім того, піхота незаконних збройних формувань намагалася штурмувати Дебальцеве і Міус», - сказано у повідомленні.

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Також терористичні групи активізувалися на Донецькому напрямку. Піски, Авдіївку і Водяне зазнали вогню із стрілецької зброї, гранатометів та мінометів.

Окуповане місто Донецьк бойовики обстріляли зі сторони Макіївки, аби потім звинуватити українських військових, нагадали у штабі.

Тричі злочинці вели вогонь з артилерії, 15 – з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Крім того, 11 разів стріляли ворожі міномети та двічі танки.