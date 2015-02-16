За добу бойовики 38 разів обстріляли позиції сил АТО та намагалися штурмувати Дебальцеве
Також терористичні групи активізувалися на Донецькому напрямку.
За добу незаконні збройні формування 38 разів обстрілювали позиції українських силовиків.
Про це прес-центр АТО повідомляє у Facebook.
«Протягом сьогоднішнього дня бандформування зосередили свої зусилля на Дебальцевському напрямку. Терористи 27 разів вели вогонь з «Градів», артилерії і мінометів по Чернухіному, Санжарівці, Золотому. Крім того, піхота незаконних збройних формувань намагалася штурмувати Дебальцеве і Міус», - сказано у повідомленні.
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Також терористичні групи активізувалися на Донецькому напрямку. Піски, Авдіївку і Водяне зазнали вогню із стрілецької зброї, гранатометів та мінометів.
Окуповане місто Донецьк бойовики обстріляли зі сторони Макіївки, аби потім звинуватити українських військових, нагадали у штабі.
Тричі злочинці вели вогонь з артилерії, 15 – з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Крім того, 11 разів стріляли ворожі міномети та двічі танки.