Найнапруженішою є ситуація на Дебальцевському напрямку - прес-центр АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Російсько-терористичні війська продовжують масовані обстріли позицій українських військових, наша артилерія веде контрбатарейну боротьбу. В районі н.п. Санжарівка бойовики тричі вдавались до штурмових дій за підтримки артилерії та танків. В результаті боїв противник відкинутий назад, наші військовослужбовці залишаються на своїх позиціях. Під обстріли ворожої артилерії також потрапили населені пункти Луганське, Міус, Нікішине, Троїцьке», - йдеться у повідомленні.

Поблизу Донецького аеропорту не припиняються обстріли з мінометів та артилерії населених пунктів Авдіївка, Піски, Гранітне. Основний вогонь бойовики зосереджували по позиціях ЗСУ в районі Мар’їнки.

Читайте такожЧерез постійні обстріли бойовиками Дебальцевого гинуть мирні жителі, у місті немає світла та опалення«Наші військові утримують свої позиції, одночасно завдаючи артилерійських ударів по вогневим засобам противника», - повідомляють у прес-центрі АТО.

На Луганщині артилерія та реактивні системи залпового вогню противника продовжують обстріли українських опорних пунктів в районі Станиці Луганської, Щастя, Кримського, Новотошківки. Підрозділи ЗСУ вживають заходів з виявлення позицій вогневих засобів противника та їх нейтралізації.

На Маріупольському напрямку спостерігається відносне затишшя. Протягом дня бойовики з мінометів тричі відкривали вогонь по позиціях сил АТО в районі Чермалика та один раз - у напрямку Миколаївки. Щоразу наша артилерія вела вогонь у відповідь.