У Новотошківці, яка знаходиться під обстрілами, залишається близько 300 жителів - Москаль

Як зазначається у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, вчора Новотошківку поблизу 29-го блокпоста на автодорозі "Бахмутка" бойовики з Кіровська (підконтрольний ЛНР) тричі обстріляли з систем залпового вогню «Град».

Кілька десятків снарядів вибухнули у житлових кварталах, пошкодивши багатоповерхові будинки. Ніхто з жителів не постраждав.

Згідно з повідомленням, сьогодні Москаль привіз до Новотошківки лікарські препарати і знову попросив жителів дати дозвіл вивезти дітей на безпечні території. Проте люди відмовляються виїжджати самі і вивозити дітей.

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Окрім Новотошківки бойовики обстрілювали з «Градів» також 29-й блокпост Збройних сил України.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру АТО, сьогодні вночі бойовики тричі здійснили обстріл позицій сил АТО з БМ-21 «Град». Зокрема близько 80 реактивних снарядів завдали пошкодження на позиціях ЗСУ в районі Бахмутської траси і близько 40 накрили населений пункт Новотошківське.

За даними Луганської обласної державної адміністрації, 15 лютого бойовики обстріляли Новотошківку під час роздачі населенню гуманітарної допомоги. Ніхто не був поранений і не загинув, люди встигли сховатися в укриття одразу після початку обстрілу.