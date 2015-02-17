Бойовики і російські військові намагаються йти в наступ - Тимчук

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Обстріл позицій українських військ і цивільних об'єктів протягом минулої доби найбільш активно велися на Дебальцевському і Маріупольському напрямках (стрілецька зброя, танки, міномети, ствольна артилерія, РСЗВ)", - йдеться в повідомленні.

Вогонь відкривався бойовиками, російськими найманцями і військовослужбовцями РФ і на інших ділянках (в основному - з 82-мм і 120-мм мінометів). Також зафіксовано кілька спроб наступу з боку військ бойовиків і російських військових.

Читайте такожБойовики пропонують українським військовикам здати Дебальцеве в обмін на обіцянку "коридору""Українські війська відкривають виключно відповідь вогонь, причому в першій половині вчорашнього дня (16.02.2015) вогонь ними відкривався виключно зі стрілецької зброї (артилерія стала застосовуватися українською стороною лише з другої половини дня)", - додав експерт.