У Генштабі підтвердили, що бойовики прорвалися в Дебальцеве і ведуть вуличні бої з силами АТО
14:56, 17 лютого 2015Війна
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Бої сил АТО з бойовиками перейшли з околиць Дебальцевого безпосередньо в саме місто.
REUTERS
Про це у коментарі УНІАН повідомив в.о. речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.
За його словами, російсько-терористичні війська за підтримки артилерії прорвались у Дебальцеве. Там ідуть вуличні бої з українськими військовими. Інформацію щодо захоплення бойовиками залізничного вокзалу та міського відділу міліції Селезньов не зміг ні підтвердити, ні спростувати.
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Також він сказав, що у Соледарі тривають переговори контактної групи з представниками бойовиків Денисом Пушиліним і Владиславом Дейнего, які стверджують, що не мають впливу на тих терористів, які штурмують Дебальцеве.
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