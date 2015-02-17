У Генштабі підтвердили, що бойовики прорвалися в Дебальцеве і ведуть вуличні бої з силами АТО

Про це у коментарі УНІАН повідомив в.о. речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

За його словами, російсько-терористичні війська за підтримки артилерії прорвались у Дебальцеве. Там ідуть вуличні бої з українськими військовими. Інформацію щодо захоплення бойовиками залізничного вокзалу та міського відділу міліції Селезньов не зміг ні підтвердити, ні спростувати.

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Також він сказав, що у Соледарі тривають переговори контактної групи з представниками бойовиків Денисом Пушиліним і Владиславом Дейнего, які стверджують, що не мають впливу на тих терористів, які штурмують Дебальцеве.