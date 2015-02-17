Бойовики захопили залізничний вокзал в Дебальцевому, міськвідділ міліції залишено - журналіст

«З Дебальцевого. П'ятнадцять хвилин тому воїни "Русского мира" з криками "Аллах Акбар" захопили місцевий відділ міліції. Годину тому - залізничний вокзал», - пише Цаплієнко на своїй сторінці в Фейсбук.

У свою чергу, начальник ГУ МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін підтверджує інформацію про те, що місцевий міськвідділ міліції було залишено.

Читайте такожСиловики відновили контроль над Логвиновим і трасою Артемівськ - Дебальцеве

За його словами, в результаті обстрілу міського відділу міліції будівлю було майже зруйновано. Правоохоронці були змушені перейти в інше приміщення.

На своїй сторінці у ФБ Аброськін також уточнив, що будівля міськвідділу захоплено не було.

За його наказом міліціонери залишили будівлю і перемістилися в інше, більш укріплене, оскільки залишатися у старому вже не було сенсу - будівля частково зруйновано в результаті прямих влучень снарядів.

На даний момент бій в Дебальцевому триває, бойовики продовжують обстрілювати місто з артилерії.