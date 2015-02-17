Дорога навколо Дебальцевого вільна, але проїхати по ній без втрат не можна

Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі, бойовики взяли під контроль висоти в районі селища Красний пахар і Санжаровка, в тому числі пануючу висоту в цьому районі - 307,9".

Читайте такожДебальцеве перебуває в оточенні, бойовики хочуть загнати сили АТО у ще один котел - волонтери

За його даними, пересування в світлий час доби на дорозі в районі висоти 309,7 і прилеглих висот проходить під вогнем противника прямою наводкою. Під час руху конвою недалеко від Дебальцевого були захоплені в полон кілька військовослужбовців 8-го полку спецназ і 101-ї бригади охорони.

"Генштаб поки не вживає жодних дій, щоб вибити ворога з Красного пахара і з висот у Санжаровці", - написав Юрій Бутусов.

Також Юрій Бутусов зазначив, що з 14 лютого російські загони почали штурм Дебальцевого. "Штурмові групи противника вже зайняли більше 50% міста, і продовжують атаки. Вибити ворога можуть тільки свіжі бронетанкові резерви", - зазначив він.