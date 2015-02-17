Дорога навколо Дебальцевого вільна, але проїхати по ній без втрат не можна
Об'їзна дорога навколо Дебальцевого не зайнята бойовиками, але проїхати по ній без втрат вже не можна.
Як повідомляє журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі, бойовики взяли під контроль висоти в районі селища Красний пахар і Санжаровка, в тому числі пануючу висоту в цьому районі - 307,9".
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За його даними, пересування в світлий час доби на дорозі в районі висоти 309,7 і прилеглих висот проходить під вогнем противника прямою наводкою. Під час руху конвою недалеко від Дебальцевого були захоплені в полон кілька військовослужбовців 8-го полку спецназ і 101-ї бригади охорони.
"Генштаб поки не вживає жодних дій, щоб вибити ворога з Красного пахара і з висот у Санжаровці", - написав Юрій Бутусов.
Також Юрій Бутусов зазначив, що з 14 лютого російські загони почали штурм Дебальцевого. "Штурмові групи противника вже зайняли більше 50% міста, і продовжують атаки. Вибити ворога можуть тільки свіжі бронетанкові резерви", - зазначив він.