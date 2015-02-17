Один з батальйонів попросив «зелений коридор» для виходу з Дебальцевого - ЗМІ

Про це ТСН повідомили в 25-ому штурмовому батальйоні "Київська Русь".

При цьому інформація про вуличні бої у місті підтверджується.

"Ситуація погіршується щогодини. В Дебальцевому йдуть уже вуличні бої. Потрібен "зелений коридор" для виходу хлопців", - зазначили в "Київській Русі".

Крім того, серед військових втрат немає, але є поранені.

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Раніше у штабі АТО повідомили, що українські військові продовжують утримувати Дебальцеве і Логвинове. А у Генштабі підтвердили, що бойовики прорвалися в Дебальцеве і ведуть вуличні бої з силами АТО. Тим часом, у Соледарі тривають переговори контактної групи з представниками бойовиків Денисом Пушиліним і Владиславом Дейнего, які стверджують, що не мають впливу на тих терористів, які штурмують Дебальцеве.