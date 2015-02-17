Міноборони: група українських військових в районі Дебальцевого потрапила в засідку
Група військових 101-ї окремої бригади охорони Генштабу Збройних сил та 8-го окремого полку спецпризначення при виконанні бойового завдання по супроводу військових вантажів потрапила в засідку і була взята в полон.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони.
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"Колона української техніки під час здійснення доставки вантажів для військових, які ведуть бойові дії на Дебальцевському плацдармі, потрапила в засідку. Група супроводження під керівництвом лейтенанта Дмитра Кебеча прийняла бій, але по закінченні боєкомплекту та знищення їх бронетранспортера переважаючими силами противника була захоплена в полон. За наявною інформацією, один із військових важко поранений", - повідомили в прес-службі.
У прес-службі відомства зазначили, що інформація деяких ЗМІ щодо масової здачі в полон українських військових і захоплення вже 120 бійців, за твердженням прес-центру АТО, не відповідає дійсності і є провокаційним "фейком", призначеним для провокування паніки.