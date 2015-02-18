Бойовики ввели у бій під Дебальцевим близько 25 танків, їм вдалося прорватися до міста зі східого боку - Тимчук

Свіжа ударна тактична група російсько-терористичних військ, яка прибула до Вергулівки, про яку повідомляла група ІО, з ранку вчорашнього (17.02) дня разом з іншою, оперувала тут раніше ротною тактичною групою перейшла у наступ.

Ще одна тактична група противника (до двох посилених рот) вдарила по Дебальцевому з північного сходу.

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Противник ввів у бій всього близько 25 танків, до 35 ББМ за підтримки 3-х артдивізионів (всього до 40 гармат ствольної артилерії і 12 установок РСЗВ). В результаті противнику вдалося пробитися в місто і зав'язати у східній і центральній її частинах вуличні бої", - йдеться у повідомленні.

Бойовики продовжують здійснювати вогневої контроль дороги між Дебальцевим та Артемівськом з пануючих висот (панівна (командна) висота 307,9 також зайнята противником) і перешкоджає постачанню підрозділів, які обороняються в самому місті.

До вечора вчорашнього дня українська артилерія завдала вогневі удари по бойових порядках противника в районі Логвиново та східної частини Дебальцевого.

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На зовнішньому периметрі плацдарму в районі н. п. Фащівка українськими військами була відбита спроба формування російсько-терористичних військ атакувати український блокпост. У відповідь вогню українськими військовослужбовцями підбито БМП-2 терористів (була кинута екіпажем), також підбитий БТР - 70 (добитий з РПГ). Щільним фланговим вогнем противник відігнаний на вихідний рубіж.