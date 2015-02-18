Куратор батальйону "Кривбас" стверджує, що Генштаб звинуватив батальйон у зриві оборони Дебальцевого

"Новина з генштабу. 40-й батальйон "Кривбас", вважають підрозділом, який самовільно залишив позиції, наказу на ротацію не буде", - пише Колесник.

Він також зазначив, що батальйон звинувачують у зриві операції по обороні Дебальцевого.

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"Всіх перерахувати і чекати рішення зверху. Звинувачують у зриві стратегічної операції по обороні Дебальцевого, операції по організованому відходу. Ось так", - повідомив він.

"Про те, що на зв'язок ніяке командування не виходило, ані слова, про те що не була надана допомога боєкомплектом, технікою, артилерією, особовим складом, про те що потрібно спостерігати вмираючих поранених, яких ніхто не евакуює, про те, що керівника сектору досі не можуть знайти і ще херова купа "про те", ні слова", - додав Колісник.

Він також зазначив, що ці звинувачення озвучив офіцер генштабу, полковник Голоднюк Андрій Миколайович.

За словами Колесника, "інформацію про це щойно повідомила ініціативна група Кривбас-Дніпро, після зустрічі в генштабі".