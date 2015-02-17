40-й батальйон "Кривбас" під Дебальцевим перебуває майже в котлі, бійці сподіваються на підкріплення

Про це LB.ua повідомив замкомбата Юрій Сіньковський по телефону.

«Ситуація критична і кричуща. Не дочекалися ми вчорашніх обіцяних представників ОБСЄ, що вони з'являться там. Хлопці практично в повному оточенні. Йдуть бої. Є полонені. 200 і 300-х вивезти з опорних пунктів не можемо. Заміновані дороги. А всі сидять, дивляться, спостерігають, чекають кінця батальйону», - сказав полковник Сіньковський, який спілкується з усіма «опорниками».

За його даними, бої йдуть на всіх опорних пунктах, які утримує батальйон. Оточені всі опорники.

«Хлопці не здають позиції, мужньо захищаються, але боєприпаси не вічні. Продовольства практично немає. Моральний дух слабшає, дивлячись на те, як 300-й був легким, він же став важким, він же став 200-м. Моральний дух падає через таке ставлення - ні підкріплення, ні представників ОБСЄ. Йдуть атаки, йдуть бої, вибивають батальйон. Хлопці на місцях відступати і здаватися не збираються. Але надто нерівні сили. Це все вимотує», - сказав Сіньковський.

Читайте такожБійці під Дебальцевим просять допомоги - можуть загинути всі

Він підкреслив, що військові сподіваються на допомогу від Генштабу, підкріплення, або на контрнаступ або представників ОБСЄ, щоб вони висвітлили цей факт на всю країну. «Але просто спостерігати, як вони гинуть, неможливо», - відзначив Сіньковський.

У штабі АТО не змогли уточнити, що робиться для допомоги 40-му батальйону.

«У мене немає інформації по 40-му батальйону зараз», - сказав спікер АТО Андрій Лисенко, описавши ситуацію в цілому по Дебальцевскому плацдармові.

«У Дебальцевому зараз запеклі бої на околицях міста. Диверсійно-розвідувальні групи постійно штурмують наші позиції. Ми відбиваємо ці атаки, поки що йде активний бій в дані хвилини, по всьому периметру Дебальцевого», - сказав він.