ЗМІ: В морг Артемівська привезли кілька десятків тіл загиблих при виході з Дебальцевого

Про це Громадському повідомив завідувач моргу Руслан Федонюк.

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За його словами, інформація про 40 загиблих не відповідає дійсності, наразі їх менше.

Проте, тіла продовжують привозити «швидкими».

Також, в Артемівськ переправляють багато поранених, важких - вертольотами відправляють у шпиталь в Харків.

Інформацію також підтверджує журналістка Анастасія Береза.

"Дев'ять домовин на полуденному сонці (ще чотири тіла в чорних мішках на асфальті біля ганку, близько 25 - всередині будівлі). Крізь нещільно прикриті кришки видніється чорна військове взуття, форма забарвлення мультиків і жовтий скотч на передпліччі тих, хто вже ніколи не повернеться з Дебальцеве", - пише вона у Фейсбуці.