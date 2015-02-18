ЗМІ: В морг Артемівська привезли кілька десятків тіл загиблих при виході з Дебальцевого
В морг Артемівська, станом на 14:00 середи, 18 лютого, привезли кілька десятків тіл загиблих при виході українських військ з Дебальцевого.
Про це Громадському повідомив завідувач моргу Руслан Федонюк.
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За його словами, інформація про 40 загиблих не відповідає дійсності, наразі їх менше.
Проте, тіла продовжують привозити «швидкими».
Також, в Артемівськ переправляють багато поранених, важких - вертольотами відправляють у шпиталь в Харків.
Інформацію також підтверджує журналістка Анастасія Береза.
"Дев'ять домовин на полуденному сонці (ще чотири тіла в чорних мішках на асфальті біля ганку, близько 25 - всередині будівлі). Крізь нещільно прикриті кришки видніється чорна військове взуття, форма забарвлення мультиків і жовтий скотч на передпліччі тих, хто вже ніколи не повернеться з Дебальцеве", - пише вона у Фейсбуці.