Дорога Артемівськ-Дебальцеве під контролем, тепер ні про який котел не може бути й мови - Семенченко

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні бої йшли з наростаючим завзяттям. Ми взяли під контроль дорогу Артемівськ - Луганське - Лозове - Дебальцеве, тепер ні про який котел не може бути й мови. Противник утримує трасу Дебальцеве - Артемівськ через Логвинове, де терористи обладнали опорний пункт", повідомив Семенченко.

Читайте такожСеменченко повідомив про захоплення селища Логвинове бойовиками та російськими військами

За його словами бойові дії проходили "Дуже серйозно". "Терористи обстрілювали Дебальцеве, Луганське, дісталося й Артемівську. Отримали відповідь.

Загалом чекаємо 24-00 і робимо ставки", - сказано також у повідомленні командира батальйону "Донбас".

Раніше УНІАН повідомляв, що Лисенко спростував повідомлення Семенченко про захоплення селища Логвинове бойовиками. Водночас Семенченко звинуватив Лисенка у брехні про контроль над селищем Логвинове.