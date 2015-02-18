Основні підрозділи української армії виведені з Дебальцевого - волонтери
16:45, 18 лютого 2015Війна
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Представник ініціативи “Воїни добра” і волонтерської групи “Мега-Поліграф” Олег Свирко заявляє, що основні частини українських військових підрозділів з Дебальцевого відведено.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Києві.
“Основні підрозділи, які знаходилися в районі Дебальцевого, відведені. Там залишилися, за нашою інформацією, невеликі частини, які забезпечували відхід основних частин”, - сказав Свирко. За його словами, зараз ведеться робота для того, щоб усі могли вийти.
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У свою чергу, координатор проекту “Народний тил” Георгій Тука зазначив, що коли 128-ма бригада почала вихід на Артемівськ, згідно з наказом, то це був прорив із боєм, не було жодних “зелених” коридорів і їх аж до Артемівська обстрілювала артилерія.
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