Основні підрозділи української армії виведені з Дебальцевого - волонтери

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції у Києві.

“Основні підрозділи, які знаходилися в районі Дебальцевого, відведені. Там залишилися, за нашою інформацією, невеликі частини, які забезпечували відхід основних частин”, - сказав Свирко. За його словами, зараз ведеться робота для того, щоб усі могли вийти.

Читайте такожЗ Дебальцевого до Артемівська вивезли 167 поранених бійців - Семенченко

У свою чергу, координатор проекту “Народний тил” Георгій Тука зазначив, що коли 128-ма бригада почала вихід на Артемівськ, згідно з наказом, то це був прорив із боєм, не було жодних “зелених” коридорів і їх аж до Артемівська обстрілювала артилерія.