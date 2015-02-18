У боях за Дебальцеве 128-я бригада зазнає великих втрат - волонтер

У вівторок вона намагалася пробитися до позицій батальйону, щоб забрати постраждалих, поки що це зробити не вдалося, пише LB.ua.

Крім того, велику кількість бійців бойовики взяли в полон - за даними волонтера, їх може бути до 200 осіб по всіх підрозділах. Ця інформація перевіряється.

"У 128-й великі втрати, і в полоні справді є бійці. Хлопці, які хотіли вийти з оточення, лежать убитими - хто в машинах, хто просто вздовж дороги", - розповіла вона телефоном. Приблизна кількість загиблих буде відома пізніше, але, за словами волонтера, рахунок вже йде на сотні.

Через активізацію наступу терористів позиції 128-ї бригади посунулися з центральної частини міста до околиць Дебальцевого.

Штаб АТО поки що не може прокоментувати становище 128-ї бригади.

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"Через напружені бої в місті отримати будь-яку інформацію про поточну ситуацію в ньому наразі неможливо", - сказав речник АТО Андрій Лисенко.

"За весь день ніякого підкріплення ще не було, але всі в очікуванні, що все-таки наших військових не кинули, інакше буде гірше від Іловайська", - додала вона. До Інни постійно звертаються дружини бійців, які сьогодні зранку припинили виходити на зв'язок.