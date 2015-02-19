Бойовики повністю взяли під контроль Дебальцеве та почали створювати "військову комендатуру" - Тимчук

Російсько-терористичні війська повністю взяли під контроль населений пункт та вузлову залізничну станцію Дебальцеве, на даний момент створюючи якусь «військову комендатуру» у місті.

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"У напрямку Артемівська (Світлодарськ - Луганське) авангардні підрозділу супротивника намагаються просуватися у напрямку н. п. Луганське", - йдеться у повідомленні.

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Українські підрозділи, що забезпечують вихід дебальцевської угруповання українських військ, ведуть стримуючі бої. Також противник розпочав евакуацію підбитої та пошкодженої бойової техніки з полів боїв в районі Дебальцевого (техніка евакуюється в Горлівку та Єнакієве).

Тимчук пише, що тактична група російсько-терористичних військ зі складу «Горлівського гарнізону», посилена ротною тактичною групою (укомплектована місцевими жителями, серед яких велика кількість молодих людей 16-17 років і літніх громадян, вкрай незадовільно екіпірованих і озброєних), почали просування до дороги Артемівськ - Дебальцеве північніше Логвиново. Всього у наступі бере участь близько 240 бойовиків, розбитих на 4 групи з доданої бронетехнікою (всього до 10 танків і 6 ББМ). Періодично по групах завдає удари українська артилерія.