Понад 90% особового складу українських військ вийшли з Дебальцевого

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Анатолій Стельмах сьогодні на брифінгу.

За його словами, завершується відвід військ з Дебальцевого на нові рубежі.

«З міста та околиць організовано вийшло понад 90% особового складу»,- заявив він.

Читайте такожБойовики повністю взяли під контроль Дебальцеве та почали створювати "військову комендатуру" - Тимчук«Планова передислокація українських воїнів демонструє вчергове, що ніякого оточення не було, а частини і підрозділи займають нові, вигідніші позиції для оборони держави», - заявив Стельмах.

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері Президент України Петро Порошенко наголосив, що із Дебальцевого вийшли 2475 українських військовослужбовців.