Лондон опублікував фото російських "Панцирів" в Україні – BBC

Світлини названі "Як розпізнати російський "Панцир-С1" (за стандартами НАТО - SA-22), який не перебуває на озброєнні українських військ", передає BBC Україна.

Як стверджують у міністерстві, ці фотографії були зроблені в останні кілька тижнів – 24 січня, 4 та 5 лютого у Шахтарську і Донецьку. Вони є черговим доказом прямої участі російських військ в українському конфлікті.

"Ми закликаємо Росією повністю виконувати мінські угоди", - написав британський представник в НАТО Адам Томсон у Twitter.

Британське МЗС вже публікували фотографії нових російських танків в України та пояснювало, як їх відрізнити від тих, що перебувають на озброєнні України.

Читайте такожМіноборони Британії: Росія являє собою загрозу для БалтіїМінські угоди, остання редакція яких була підписана 12 лютого, передбачають припинення вогню та відведення всіх важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані для створення зони безпеки.

У середу генсек НАТО Єнс Столтенберг також закликав Москву вивести свої війська з України і припинити підтримку сепаратистів.

Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт ще в серпні минулого року заявив про постачання російських "Панцир-С1" на Донбас. Незалежні експерти також погоджуються, що Росія забезпечує сепаратистів військовою технікою.

Москва заперечує свою участь у конфлікті та підтримку сепаратистів, окрім як "добровольцями та відпускниками".