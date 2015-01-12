Пайєтт: На сході України - спалахи насильства, бойовики намагаються змінити лінію розмежування
15:21, 12 січня 2015Політика
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Дипломат відреагував на останні повідомлення про ситуацію в зоні АТО.
REUTERS
Спалах насильства на сході України свідчить, що бойовики намагаються перекроїти лінію розмежування.
Про це у Twitter написав посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.
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Дипломат відреагував на останні повідомлення щодо ситуації у зоні АТО, а також на дані, які були сьогодні оприлюднені Радою з національної безпеки та оборони.
“Сьогоднішня карта РНБО (щодо ситуації в зоні АТО) демонструє рівень спалаху насильства в міру того, як сепаратисти намагаються перекроїти лінію розмежування, щодо якої вони дали згоду, підписавши (Мінський меморандум) 19 вересня”, - зауважив посол.
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