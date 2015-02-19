В зоні АТО поменшало обстрілів у порівнянні з вчорашнім днем

14:25, 19 лютого 2015
Війна
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В зоні проведення Антитерористичної операції спостерігається зменшення інтенсивності обстрілів українських підрозділів в порівнянні з вчорашнім днем.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

“На сьогоднішній день інтенсивність обстрілів значно впала в порівнянні із вчорашнім днем”, - сказав Лисенко.

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Також він спростував інформацію про обстріли українських позицій з моря в районі Маріуполя.

“З приводу обстрілів з моря інформація перевіряється, але поки не підтвердилась”, - зазначив Лисенко.

Також він повідомив, що вчора відбулися зіткнення між силами АТО та бойовиками біля селища Піски. Крім того, з мінометів і стрілецької зброї найманці 11 разів обстріляли позиції Нацгвардії поблизу села Широкіне та завдали артилерійських ударів по населеному пункту Новопашківське Луганської області.

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